В Тюмени 15 ноября с 9 до 19 часов отключат три светофора
Фото: Татьяна Коркина
В Тюмени сегодня, 15 ноября, отключат сразу три светофора. Как сообщили в МКУ «Тюменьгортранс», это связано с плановыми работами на электросетях. Все регулировщики погаснут с 8 утра до 19 часов вечера.
- ул. Ямская – ул. Бакинских Комиссаров;
Перекресток ул. Ямской - ул. Бакинских Комиссаров
- ул. Барнаульская – ул. Бакинских Комиссаров;
Перекресток ул. Барнаульской - ул. Бакинских Комиссаров
- ул. Аккумуляторная – ул. Ямская.
Перекресток ул. Аккумуляторной и ул. Ямской
Водителей просят принять информацию во внимание и заранее выбирать маршрут.