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НовостиАвто15 ноября 2022 1:01

В Тюмени 15 ноября с 9 до 19 часов отключат три светофора

Рассказываем, где отключат светофоры 15 ноября 2022
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
В Тюмени 15 ноября с 9 до 19 часов отключат три светофора

В Тюмени 15 ноября с 9 до 19 часов отключат три светофора

Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени сегодня, 15 ноября, отключат сразу три светофора. Как сообщили в МКУ «Тюменьгортранс», это связано с плановыми работами на электросетях. Все регулировщики погаснут с 8 утра до 19 часов вечера.

- ул. Ямская – ул. Бакинских Комиссаров;

Перекресток ул. Ямской - ул. Бакинских Комиссаров

Перекресток ул. Ямской - ул. Бакинских Комиссаров

- ул. Барнаульская – ул. Бакинских Комиссаров;

Перекресток ул. Барнаульской - ул. Бакинских Комиссаров

Перекресток ул. Барнаульской - ул. Бакинских Комиссаров

- ул. Аккумуляторная – ул. Ямская.

Перекресток ул. Аккумуляторной и ул. Ямской

Перекресток ул. Аккумуляторной и ул. Ямской

Водителей просят принять информацию во внимание и заранее выбирать маршрут.