В Тюмени 15 ноября с 9 до 19 часов отключат три светофора Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени сегодня, 15 ноября, отключат сразу три светофора. Как сообщили в МКУ «Тюменьгортранс», это связано с плановыми работами на электросетях. Все регулировщики погаснут с 8 утра до 19 часов вечера.

- ул. Ямская – ул. Бакинских Комиссаров;

Перекресток ул. Ямской - ул. Бакинских Комиссаров

- ул. Барнаульская – ул. Бакинских Комиссаров;

Перекресток ул. Барнаульской - ул. Бакинских Комиссаров

- ул. Аккумуляторная – ул. Ямская.

Перекресток ул. Аккумуляторной и ул. Ямской

Водителей просят принять информацию во внимание и заранее выбирать маршрут.