Тюменцы жалуются на огромные лужи в городе, которые образовались из-за обильных осадков

Фото: паблик "ЧС Тюмень"

В Тюмени из-за обильных осадков на улицах образовались большие лужи, похожие, по словам местных жителей, на Тихий океан. Так, горожане пожаловались на потом на улицах: Газовиков, Заречный проезд и Федюнинского. Тюменцы опубликовали в паблике "ЧС Тюмень" фото последствий обильного дождя и растаявшего снега.

Дорожные службы борются с последствиями снегопада, а водителям рекомендуют выбирать скоростной режим в соответствии с погодными условиями. На этой неделе в Тюмени ожидается похолодание до -20 градусов.

Напомним, в мае 2022 года мы рассказывали о том, жители тюменского района Мыс не могут пройти к остановке из-за огромной лужи.