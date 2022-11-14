В Тюмени 612 детей получили системы непрерывного мониторинга глюкозы Фото: Татьяна Коркина

В Тюменской области 612 детей обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы. Об этом сообщает информационный центр регионального правительства.

Кроме того, в Тюменской области действует целевая программа «Развитие здравоохранения Тюменской области», благодаря которой дети, больные сахарным диабетом, получают тест-полоски и расходные материалы к инсулиновым помпам.

Детям установлены 82 инсулиновые помпы, а до конца 2022 года установят еще 28 помп.

– В прошлом году на прямую линию обратились 8 жителей нашего региона. Они просили обеспечить их детей, которые болеют сахарным диабетом, системами непрерывного мониторинга глюкозы, – сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Он поручил решить этот вопрос департаменту здравоохранения. Дополнительные средства из бюджета выделили в феврале, и теперь все дети в Тюменской области, нуждающиеся в системах НМГ, ими обеспечены.