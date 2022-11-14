В Тюмени задержали вора-сладкоежку, укравшего в магазине 53 плитки шоколада

Фото: пресс-служба УМВД России по Тюменской области

Тюменцу, который стащил в магазине 53 плитки шоколада, грозит до двух лет лишения свободы. Такую перспективу сладкой жизни обрисовали мужчине 1980 года рождения при задержании полицейские.

Пропажу шоколада в большом количестве обнаружили сотрудники одного из сетевых магазинов. Камеры наблюдения запечатлели момент кражи. С этим видео представитель магазина обратился в полицию, сотрудники которой разыскали подозреваемого и пояснили ему, что сумма ущерба от кражи составляет 4500 рублей.

Мужчина в краже признался. Он рассказал, что дождался отсутствия продавцов у прилавка, открыл сумку и положил туда три запечатанные коробки с молочным шоколадом. А потом вышел на улицу мимо кассы. Шоколад он продал случайному прохожему за 3000 рублей, а деньги потратил на личные нужды.

Полицейским он признался, что уже не впервые ворует товары с прилавков по той же схеме.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание до двух лет лишения свободы.

Гражданин дал подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о мужчине, который стащил с прилавка телевизор.