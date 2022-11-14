В Тюменской области назначили нового начальника полка ДПС

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Игорь Сергеевич Швец начал службу в органах внутренних дел в январе 2000 года в должности милиционера охранно-конвойной службы изолятора временного содержания Аромашевского РОВД Тюменской области.

С 2000 по 2005 год служил в отделении уголовного розыска на различных должностях в Аромашевском РОВД Тюменской области.

С 2005 года по настоящее время проходит службу в полку ДПС ГИБДД УМВД России по Тюменской области.

Игорь Швец начинал работать инспектором ДПС. В последнее время служил на должности заместителя командира полка ДПС. За период службы был награжден медалями МВД РФ «За доблесть в службе», «За отличие в службе» III, II, I степени, нагрудным знаком «За отличную службу в МВД России» II степени.

В начале 2022 года «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, что в региональном ГИБДД назначен новый начальник.