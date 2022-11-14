Тюменский военком ответил на часто задаваемые вопросы

Фото: инфоцентр Тюменской области

Осенняя призывная кампания продлится до 31 декабря. Военный комиссар Тюменской области Алексей Куличков ответил на вопросы, которые волнуют граждан.

Всего в эту кампанию планируют призвать около 1600 тюменцев. Вручать повестки под расписку будут работники военных комиссариатов муниципальных образований. Повестки также будут присылать по месту работы, а вручать их будут руководители и должностные лица организаций.

Военнослужащие по призыву не будут проходить службу в зоне СВО, а также на территории Запорожской, Херсонской областей, Луганской и Донецкой народных республик.

В некоторых случаях гражданин имеет право на замену военной службы по призыву альтернативной гражданской службой. Призывники направляются для прохождения службы во все рода и виды Вооруженных сил РФ. Кстати, многие призывники выбирают научные роты.

Более подробно ознакомиться с ответами можно ниже.

Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, что военкоматы будут работать с полицией в случае уклонения молодых людей от службы.