Тюменец сломал нос и челюсть знакомому из личной неприязни

Фото предоставлено КП

С переломом носа и челюсти после встречи со знакомым попал в больницу житель Тюмени. Первыми его навестили полицейские, поинтересовавшиеся происхождением травм. Такие телесные повреждения пострадавшему нанёс 38-летний знакомый, с которым они поссорились при встрече.

Драчуна задержали. Оказалось, что для нанесения травм ему понадобились только руки. А причиной стала личная неприязнь.

Неприязненные личные отношения стали причиной травм у одного тюменца и уголовного дела, возбужденного в отношении другого. Часть 1 статьи 112 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» предполагает максимальное наказание до пяти лет лишения свободы.

Сейчас боец находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, как во время ссоры 57-летний мужчина ударил ножом по руке 31-летнего сына.