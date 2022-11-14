В Тюмени огласили победителей финала интеллектуальных игр

Фото: Максим Кугаевский

В финале встретились 35 школьных команд из 11 общеобразовательных учреждений и 28 студенческих из четырёх университетов области. Всего в интеллектуальных баталиях сразились 402 человека из Тюмени, Тобольска, Ишима и Ялуторовска. Участники ответили на 36 вопросов «Что? Где? Когда?» об истории, литературе, искусстве, архитектуре и логике. Также команды посоревновались в пяти заданиях дисциплины «Мультиигры». Они решали ребусы и кроссворды, определяли сильное смысловое высказывание, соотносили иллюстрацию с фактом об игре и добавляли недостающие рифмы в стихах классиков.

Обладателями Кубка школ в ЧГК стала команда «Язык Лося» из гимназии ТюмГУ, набравшая 27 баллов. Второе место занял «Том Ям без креветок» из гимназии ТюмГУ (24 балла), третье место – «2*3» из школы № 94 (21 балл). В «Мультииграх» первое место занял «Том ям без креветок» (73 балла), серебро у «Том Яма с креветками» (70 баллов) и бронза у «10 класса» из гимназии № 21 (70 баллов).

Обладателями Кубка первокурсников в ЧГК стала «Мошлая Полли» из ТГМУ (368 баллов), второе место – «Мужской партеногенез» из ТюмГУ (308 баллов) и третье – «Вишерлоки» из ТИУ (308 очков). В «Мультииграх» первое место заняла команда «Папа сказал надо» из ТИУ (71 балл), серебро у «Орден св. Романчука» из ТюмГУ (70 баллов) и бронза у «Наталья морская пехота» (70 баллов).

Фото: Максим Кугаевский

– Борьба оказалась напряженной, некоторые команды удивили и показали хороший результат. А кто-то неприятно огорчил, поскольку на отборочных играх проявил себя хорошо, но не справился с волнением в финале. Кубки помогли понять, насколько ребята заинтересованы в интеллектуальных играх и готовы участвовать. Финал стал стартом для новых команд: его победители отправятся на областную лигу и будут там отстаивать звания лучших, – рассказал руководитель Интеллектуального движения Тюменской области Олег Войкин.

Напомним, что в октябре прошли отборочные туры, в которых состязались 1 038 человек из 16 школьных и 6 образовательных организаций высшего образования.

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