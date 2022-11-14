Тюмень ожидает обильный снегопад в ближайшие два дня

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Судя по прогнозу Гисметео, в ближайшие двое суток Тюмень вновь будет засыпана снегом, с которым впоследствии будут бороться управляющие компании. Одновременно начнется понижение температуры воздуха. Холоднее всего будет в среду и четверг – 17 и 20 градусов мороза соответственно.

В администрации Тюмени сообщают, что готовы приступить к уборке улиц и дворов. Работы уже ведутся в две смены: дневную и ночную. В утренние часы на уборку тюменских улиц вышли 524 рабочих и 384 единиц спецтехники, в том числе 77 комбинированных дорожных машин (КДМ), 112 тракторов, 77 погрузчиков, 71 самосвал и другие.

Только за минувшие сутки с улиц города вывезено 500 кубометров снега и откачано 550 кубометров воды.

Во время снегопада уборка ведется по определенному сценарию. В первые часы очищаются центральные улицы с высокой интенсивностью движения автомобилей. Так, после осадков специалисты должны расчистить проезжую часть в течение трех часов. Чуть больше времени – 6 часов – дается на уборку дорог, имеющих меньшую степень загрузки.

Отследить перемещение снегоуборочной техники можно в режиме реального времени на портале «Тюмень – наш дом» в разделе «Мониторинг уборки города».

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, что далеко не все тюменцы довольны скоростью уборки дворов от снега.