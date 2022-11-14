К трем с половиной годам колонии приговорили тюменку, которая выращивала коноплю в квартире

Фото: УМВД России по Тюменской области

Центральный районный суд Тюмени признал её виновной в культивировании и хранении наркотических средств без цели сбыта в значительном и крупном размере.

В 2021 году 49-летняя женщина решила выращивать коноплю для личного употребления. Специально для этого она сняла квартиру в центре Тюмени. В интернете приобрела все необходимые материалы (семена конопли, систему вентиляции, термолампы с датчиками температуры, теплоизоляцию, удобрения и т. д.).

Фото: УМВД России по Тюменской области

С января по май 2022 года тюменка выращивала на своей ферме каннабис и делала из него марихуану и гашиш.

Полицейские накрыли конопляную плантацию на дому 30 мая. По различным адресам у женщины изъяли 35 корней кустов конопли, части этих растений, массой почти 2,5 кг, а также наркотические средства – более 5,3 кг марихуаны и свыше 23,5 грамма гашиша.

Фото: УМВД России по Тюменской области

Теперь тюменка в течение трех с половиной лет будет исправляться в колонии общего режима. Вполне вероятно, что там найдется возможность ухаживать за огородом с культурными растениями. Но это будет не Cannabis.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о двух фермерах, которые также выращивали коноплю на дому.