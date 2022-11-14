Житель Тюмени пытался сжечь сельскую администрацию

До 5 лет колонии грозит тюменцу, который пытался сжечь сельскую администрацию Фото: Татьяна Коркина

Дело тюменца, который в ночь на 13 мая 2022 года попытался сжечь здание администрации села Плешково Ишимского района, передано в суд. Его обвиняют по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ (покушение на умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам).

36-летний мужчина собирался сжечь здание, в котором находится администрация Плешковского сельского поселения. В этом же здании размещается и местный детский сад. Взяв с собой две бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью, он разбил окно в здании и попытался закинуть их туда. Однако оказался не особо метким и не попал в проделанную дырку.

Жидкость загорелась, но на звук разбитого стекла вышел сторож и потушил пламя.

По версии прокуратуры, обвиняемый мог причинить материальный ущерб на общую сумму более 6 млн рублей. Уголовное дело направлено в Ишимский районный суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание по ч. 2 ст. 167 УК РФ – 5 лет лишения свободы.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, как тюменец поджег дом матери.