В Тюменской области лишили родительских прав мужчину, который 12 лет не интересовался сыном Фото: Татьяна Коркина

В Казанском районе суд лишил родительских прав тюменца, который с 2010 года лишь два раза позвонил своей бывшей гражданской жене, родившей ему сына годом ранее. Поводом для звонков было нежелание платить алименты. Другого участия в жизни своей бывшей семьи мужчина не принимал, алименты не платил, за что его уже привлекали к уголовной ответственности.

– Мужчина жизнью сына, его здоровьем, успехами в детском саду и в школе не интересовался, с днем рождения не поздравлял, подарки не дарил, ребенка не видел с пятилетнего возраста, – рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Мать ребенка обратилась в суд с требованием лишить тюменца родительских прав. При этом не собирается препятствовать его встречам с сыном. Ответчик на заседание не явился.

Ребенок, находящийся в достаточном возрасте, чтобы в суде выразить своё мнение, рассказал, что отца вообще не помнит и не желает общаться.

Суд, учитывая все обстоятельства дела, удовлетворил иск Анастасии С. к Олегу Ж. о лишении родительских прав. Взыскал госпошлину с ответчика в размере 300 рублей.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о неплательщике алиментов, которого также лишили родительских прав.