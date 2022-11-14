В Тюменской области браконьер застрелил двух косуль

Фото: пресс-служба УМВД России по Тюменской области

В Казанском районе 63-летний мужчина охотился в лесу без разрешения. Обнаружив следы охоты, местный егерь пожаловался в полицию.

На месте охоты браконьер оставил множество следов своего пребывания: гильзы от охотничьих патронов, следы шин и шерсть животных. Следователи без труда установили личность охотника и нагрянули к нему домой.

При обыске в доме мужчины нашли два ружья, патроны и две туши самок сибирской косули. Мужчина признался, что в дневное время на автомобиле УАЗ приехал в лес с целью охоты. В лесном массиве он обнаружил животных и, не имея разрешительных документов, застрелил их, погрузил туши в машину и отвез домой.

Департамент по охране объектов животного мира насчитал сумму ущерба в 400 тысяч рублей.

Фото: пресс-служба УМВД России по Тюменской области

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 258 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная охота». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Сейчас охотник находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, что в Ялуторовске браконьеров, застреливших самку лося, приговорили к крупному штрафу.