В Тюмени приговорили одного из виновников массовой гибели людей от суррогатного алкоголя Фото: Татьяна Коркина

К 4 годам и 6 месяцам лишения свободы приговорили 49-летнего владельца продуктового магазина «Шанс» Сеймура Мехтиева, где продавали смертоносный алкоголь.

Суд признал его виновным в сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 3 ст. 238 УК РФ), сообщает СУ СК РФ по Тюменской области.

Мехтиев в течение года, с 1 января 2021 года по 6 января 2022 года, являясь владельцем продуктового магазина «Шанс», расположенного на ул. Станционная, д. 16б, реализовал паленую водку, которой отравились 6 человек. В судебном заседании подсудимый признал свою вину.

По информации региональной прокуратуры, всего было изъято 8 коробок поддельного алкоголя.

В итоге Мехтиеву назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Кроме того, суд удовлетворил иск пострадавшего в размере 250 тысяч рублей и иск прокурора, выдвинутый в интересах потерпевшего в размере 250 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда, причиненного преступлением.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, что в общей сложности 9 человек скончались после употребления суррогатного алкоголя в январе этого года.