Чартерные рейсы в Таиланд откроют в Тюмени с 27 ноября

Фото: Андрей Новиков

Прямые перелеты чартером из Тюмени в Таиланд будут доступны уже с 27 ноября. Планируется, что полеты будут осуществляться каждые 11 дней.

Стоимость 11-дневного тура на двоих будет начинаться от 139 тысяч рублей. Предновогодний тур обойдется дороже – около 150 тысяч рублей. А насладиться теплом в январе, вылетев 31 декабря, будет еще на 100 тысяч рублей дороже.

Пока в Паттайю можно добраться только с двумя-тремя пересадками.

Прямые перелёты в Таиланд будут доступны и жителям других регионов. Рейсы на Пхукет из Екатеринбурга обойдутся от 194 тыс. рублей за двоих на 11 ночей.