В Тюмени сильно пьяный мужчина, сам того не понимая, зарезал собутыльника во время драки Фото: Татьяна Коркина

Калининский районный суд вынес приговор 40-летнему Андрею Ж., обвиняемому в убийстве. Он получил 10 лет колонии строгого режима.

Причиной того, что мужчина оказался на скамье подсудимых, стала трагедия, произошедшая в июле 2021 года, когда он со знакомым распивал спиртные напитки. Во время посиделки между мужчинами произошла ссора из-за жены Андрея. Позже он позвонил супруге, чтобы та его забрала, но она отказалась. Сильно подпитый мужчина лег спать и проснулся от того, что собутыльник бьет его ногами и руками. В ходе драки Андрей Ж. взял нож и стал обороняться от товарища (удары ножом были не прицельные, а в целях защиты). После драки знакомый успокоился и сел возле дивана, а Ж. пошел дальше спать. Мужчину разбудили полицейские и сообщили о смерти товарища по застолью.

– В судебном заседании вину признал частично, в ходе дополнений к судебному следствию признал полностью. Пояснил, что не осознавал, как взял нож и нанес удары, так как был в сильном алкогольном опьянении. Ранее отрицал нанесение ударов, так как думал, что не наносил их, а сейчас всё взвесил, – сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Приговор обжалован осужденным.