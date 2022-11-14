Ночью в Тюмени 4 часа полыхало офисное здание на улице Республики

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В Тюмени ночью 14 ноября горело офисное здание на улице Республики, 250б, огонь тушили в течение четырех часов. Информация о пожаре появилась в местных группах социальных сетях. В ГУ МЧС России по Тюменской области подтвердили, что вызов поступил в 00.04 и огнем повреждена внешняя отделка здания на площади около 600 квадратных метров.

– Сообщение о возгорании поступило на пульт управления МЧС в 00.04. Огонь полыхал в семиэтажном административном здании. Ликвидировать возгорание удалось к 04.05. В ликвидации пожара принимали участие 66 спасателей и 23 единицы спецтехники, – сообщили в ведомстве.

В результате пожара никто не пострадал. По предварительным данным, причиной возгорания могло стать короткое замыкание.