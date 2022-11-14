В Тюмени суд отправил в тюрьму на 7,5 лет мужчину, занимавшегося расфасовкой наркотиков Фото: Татьяна Коркина

Семь с половиной лет проведет в колонии строгого режима 33-летний житель Тюмени Андрей Т., который признан виновным в незаконном сбыте наркотиков, совершенном в интернете группой лиц по предварительному сговору в значительном размере.

Как сообщили в объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области, с мая 2020 года по февраль 2021 года мужчина сбывал наркотики. От неустановленного пока лица он получал партии фасованных наркотиков и помещал их в тайники по всему города. Позже он стал заниматься их перевозкой и расфасовкой.

На суде обвиняемый признал свою вину и пояснил, что преступления совершал из-за «трудного финансового положения». Принимая во внимание тяжесть преступления, его общественную опасность и личность, суд назначил ему суровое наказание.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» – Тюмень», пять килограммов наркотиков «обеспечили» тюменцу семь лет в колонии. Сотрудники Федеральной службы безопасности взяли мужчину с поличным прямо в такси.