Тюменский юрист рассказал, какие выплаты положены пострадавшему на работе Фото: Татьяна Коркина

Тюменцы узнают, какие выплаты положены пострадавшим на работе. Об этом корреспонденту издания «АиФ-Тюмень» рассказал юрист.

При единовременной выплате за страховку можно получить почти 115 тысяч рублей. При зафиксированном ЧП на производстве и заключении медико-социальной экспертизы об утрате профтрудоспособности, сотрудник может получить выплаты.

- Есть такое понятие, как единовременная страховая выплата в счет возмещения вреда здоровью. Ее максимальная сумма в этом году составляет 114 899 рублей. Она ежегодно индексируется, – поясняет юрист Дарья Володина.

В случае гибели пострадавшего на производстве его родственники получат 1 миллион рублей. Компенсации оформляются в Фонде социального страхования, который потом их выплачивает.

Пострадавший может рассчитывать на ежемесячную страховую выплату, которую также платит ФСС. Деньги поступают каждый месяц, пока пострадавший проходит лечение.

При некоторых травмах оплачиваются еще и расходы на медицинское, социальное и профессиональное восстановление. Факто получения травмы должен быть подтвержден врачебной комиссией и внесен в программу реабилитации пострадавшего через Бюро Медико-социальной экспертизы. В таком случае траты на лекарства оплачивают полностью. полном размере. Компенсацию морального вреда оплачивает работодатель, но взыскать её можно только через суд.