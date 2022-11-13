Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 13 ноября 2022 года увеличилось на 114 человек Фото: Юлия Кучеренко

По информации оперативного штаба Тюменской области на 13 ноября 2022 года за минувшие сутки зарегистрировано 114 случаев заболевания, всего с начала пандемии заразились 249 239 человек.

За сутки 110 человек выписались по выздоровлению. За весь период вылечились 243 735 жителей региона. Из общего числа заболевших 10 детей, 1 пациент на ИВЛ, 1 026 человек остаются под медицинским наблюдением. За сутки выполнено 2 028 лабораторных исследований на ковид, всего - 4 518 184.

За весь период пандемии в России зафиксировано 21 499 952 случая заражения коронавирусом COVID-19. Погибло уже 391 024 человека и вылечились 20 901 517 человек.