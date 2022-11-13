С 14 ноября в Тюмени стартует фестиваль студенческого кино

Фото: Международный Студенческий Фестиваль ВГИК

В Тюмени пройдет фестиваль студенческого кино. Об этом сообщает Мегатюмень.

С 14 в Тюмени пройдет фестиваль студенческого кино ВГИК. Зрители увидят лучшие короткометражные фильмы, которые отобрали на внутреннем этапе 42-го фестиваля ВГИК. А еще можно будет проголосовать за лучший фильм.

- Мы очень рады, что третий год подряд Тюмень становится площадкой для показа студенческих картин. Фестиваль имеет огромное значение для развития ВГИК и продвижения российского кино в целом, – рассказала директор научной библиотеки и преподаватель Тюменского государственного института культуры, киновед Наталья Соколова.

Во время фестиваля покажут 41 картину в рамках шести программ, в числе которых игровые, документальные и анимационные фильмы. Фильмы будут как для детей, так и для взрослых. При этом просмотры бесплатны.

Кинопоказы пройдут на 5 площадках: медиашкола «МедиУМ», ДК «Торфяник», Дворец творчества и спорта «Пионер», киноклуб ТГИК и факультет дизайна, визуальных искусств и архитектуры Тюменского института культуры.

- Завершится фестиваль 18 ноября в концертном зале ТГИК. В этот день мы объявим и картину-победителя по результатам зрительского голосования, – добавила Наталья Соколова.