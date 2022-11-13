Тюменцы пишут Всероссийский экологический диктант: уже есть первые участники акции Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени стартовал Всероссийский экологический диктант. Он проходит и в других регионах страны в рамках Всероссийской акции.

Диктант пишут студенты и школьники, педагоги и взрослые. В этом году подобная акция проводится в четвертый раз.

– С радостью подключились к акции, потому что сохранение природы – тема необычайно важная и значимая для всего общества и каждого из нас, Впервые мы организовали в нашем учебном заведении работу офлайн- площадки. Несмотря на то, что наши студенты изучают медицинские специальности, знания по экологии необходимы всем, и в первую очередь – молодежи, потому что это общеразвивающие знания, формирующие личность – рассказала заместитель директора по воспитательной работе и социальным вопросам Тюменского медицинского колледжа Анастасия Кирюхина.

Как сообщает Тюменская область сегодня, в экологическом диктанте – 25 вопросов, на которые нужно ответить в тестовом формате. При этом вопросы делятся на категории «дети и школьники», «18+» и «не экологи».

– Начиная с первых вопросов перед ребятами были поставлены каверзные задачи, но студенты справлялись, хотя после сдачи диктантов некоторые подходили и спрашивали, как правильно ответить на заданный вопрос, – отметила советник директора медицинского колледжа по воспитанию Эльвира Зымбрян.

Все участники акции получат сертификаты на свои электронные почты. А те кто дал правильные ответы на все вопросы или на большинство из них, получат дипломы. Акция будет продолжаться до 27 ноября.