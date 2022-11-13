Тюменский психолог рассказала, как бороться с зависимостью от гаджетов у детей Фото: Юлия Кучеренко

Тюменский психолог рассказала, как распознать зависимость от гаджетов и не перепутать её с нормальной частью жизни. Информационное агентство "Тюменская линия" сообщает, что около 10 % обращений родителей к психологам тюменского центра "Семья" связаны с проблемой зависимости от гаджетов.

- Не надо путать зависимость и часть жизни. Взрослые тоже общаются в рабочих и дружеских чатах, заглядывают в соцсети и видеохостинги. Нужно принимать реальность. Гаджет есть у каждого ребенка, общение перешло из "глаза в глаза" в чаты. Многие родители переживают, что дети не на улице собираются, а общаются онлайн. Не нравится это взрослым, "потому что мы так не делали" - рассказала ведущий психолог учреждения Уна Журавлева.

А зависимость - это когда гаджет поглощает всего ребенка, который, например, не ходит в школу, потому что ему надо доиграть, ночью и днем не выпускает из рук телефон, постоянно смотрит блогеров. С такой проблемой психолог рекомендует обратиться к врачу-психиатру, который диагностирует зависимость.

- Как правило, здесь разматывается клубок глубоких семейных проблем: невнимание родителей, плохие отношения со сверстниками, одноклассниками. И чаще выясняется, что интернет-зависимость - это уход в более счастливую "реальность", когда можно представиться как угодно, выбрать любую аватарку и т. д. В тяжелых случаях назначается и медикаметозная терапия и даже стационар, потому что ребенок находится в высочайшей тревоге, не может спать, например, - отмечает психолог.

Психолог подчеркнула, что чаще родители сами не замечая того делают своих детей зависимыми от гаджетов. Например, когда мама катит ребенка в коляске, у него в руках гаджет с мультиками или в очереди в поликлинике кто-то с раскраской сидит, а чаще с телефоном. Родителям удобно, что он в телефоне. Это могут быть и развивающие игры, и хорошие советские мультики, и родителю кажется, что это не плохо, а наоборот полезно. Но ребенок в коляске должен смотреть по сторонам: на деревья, на птичек, на небо.

- Необходимо разобраться откуда это пошло, с чего началась зависимость. Взрослому мы поможем разобраться в самом себе, как в родителе. При работе с ребенком предстоят разговоры о самооценке, внутреннем мире, самовосприятии, позитивном отношение к себе, - поясняет Уна Журавлева.

Для родителей детей, попавших в зависимость от гаджетов, работает горячая линия: 8(800)444-22-32, где помогут разобраться, есть ли проблема и как ее решить.