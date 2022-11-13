Руководитель конного клуба рассказала тюменцам о верховой езде

Важно установить правильный контакт с животным Фото: Юлия Кучеренко

Руководитель конного клуба рассказала тюменцам, что нужно знать тем, кто хочет заняться верховой ездой, сообщает издание «Тюменская область сегодня».

Успех в конном спорте зависит не только от навыков и знаний всадника, но и от его умения находить контакт с лошадью. По мнению руководителя конного клуба Екатерины Александровны, многим людям лошади кажутся непредсказуемыми и опасными животными – во многом из-за своих размеров и большой физической силы. Они вызывают опасения, а порой даже страх.

– Лошадь – это животное, и никакому животному нельзя доверять абсолютно на 100%. Есть такое понятие, как «животный фактор». И любое животное, как бы оно ни было хорошо воспитано и выдрессировано, всегда в первую очередь руководствуется инстинктами. Как бы ты хорошо ни знал лошадь, с которой ты занимаешься, технику безопасности еще никто не отменял. А любая техника безопасности, как известно, написана кровью, – рассказывает она.

Как отмечает Екатерина, приобрести свою лошадь несложно, но важно понимать, для чего и какое именно животное требуется.

– Если ты, например, хочешь со скоростью ветра носиться по полям или преодолевать препятствия на спортивном поле боя, то лошади тяжеловозных пород не подойдут. И наоборот: если нужно животное для работы в упряжи, для перевозки грузов и других тяжелых работ, то не подойдут лошади верховых пород. Приобретая свою лошадь, нужно понимать, сможешь ли ты предоставить ей все необходимые условия для содержания, закрывать ее базовые потребности – начиная с кормления и заканчивая тренингом. Все это стоит денег, – добавляет Екатерина.

Самое первое и важное в обучении любой лошади – это выстроить с ней доверительно-лидерские отношения. Чтобы человек был для лошади лидером, и при этом она доверяла ему.