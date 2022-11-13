Суд Тюмени накажет рецидивиста, который в пьяной ссоре убил свою знакомую Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

В Тюмени завершено расследование уголовного дела против неоднократно судимого 52-летнего жителя Тюмени. Он обвиняется в убийстве.

По информации СУ СК РФ по Тюменской области, в сентябре 2022 года около в квартире дома, расположенного по улице Станционной в Тюмени между пьяным обвиняемым и его 43-летней знакомой произошла ссора. Мужчина схватил нож и ударил оппонентку в грудь. Женщина с выбежала в общий коридор, после чего соседи вызвали скорую. Женщина скончалась через несколько часов в больнице.

Следователи выяснили, что мужчина ведет асоциальный образ жизни и систематически злоупотребляет спиртными напитками.

Уголовное дело передано в суд.