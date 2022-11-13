В Тюменской области средний заработок за год вырос на 5 тысяч рублей Фото: Юлия Кучеренко

Средняя зарплата в Тюменской области превышает 59 тысяч рублей. «Вслух.ру» выяснил в каких сферах платят больше.

Тюменьстат опубликовал статистику по итогам января-августа 2022 года. Так, в Тюменской области средняя зарплата составляет 59 тысяч 257 рублей. Самые высокие номинально начисленные зарплаты были летом - в июне 63 тысяч 25 рублей, в июле - 64 тысяч 176 рублей. Минимальный показатель был в январе - 52 тысячи 587 рублей. Средний заработок за год вырос на 5 тысяч рублей, за альтернативный период 2021 года он составил 54 тысячи 461 рубль.

Самые высокие зарплаты в 2022 году начисляли в сфере добычи нефти и природного газа (172 тысячи 560 рублей), производстве химических веществ и химпродуктов (151 тысячи 966 рублей), производстве машин и оборудования (139 тысяч 404 рублей), в деятельности космического и воздушного транспорта (120 тысяч 503 рублей), научных исследованиях и разработках (133 тысяч 455 рублей).