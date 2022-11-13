Тюменский комедийный вэб-сериал "Школа Супергероев" зрители увидят в начале 2023 года

Фото: Продюсерский центр Мир кино

Тюменский комедийный вэб-сериал "#ШколаСупергероев" представят зрителю в начале 2023 года, сообщает Тюменская линия.

Зрители увидят историю о заведении, в котором собрали детей, обладающих супергеройскими способностями. Но на самом деле у многих ребят нелепые способности, например, среди них Человек-зевота. В каждой серии они попадают в комические ситуации, пытаясь кого-либо спасти. Среди этих детей есть девочка, которая действительно обладает суперспособностями и весь сюжет раскручивается вокруг неё.

- Идея этого сериала возникла у выпускников продюсерского центра "Мир кино" и режиссеров Владимира Мотырева и Алены Моисеевой. Летом они обратились ко мне с предложением снять в Тюмени сериал в жанре мокьюментари - псевдодокументалистики. Сначала хотели снять просто пилотную серию. Мне это откликнулось, поскольку основной задачей нашего продюсерского центра является развитие регионального кинематографа и развитие инфраструктуры вокруг кино, - рассказал директор продюсерского центра "Мир кино" Максим Габула.

Всего в сериале шесть серий, продолжительностью 15-20 минут. Сейчас авторы приступают к монтажу, озвучению, цветокоррекции.