В Тюмени пройдет большая выставка мебели от местных производителей

В Тюмени пройдет большая выставка от местных производителей мебели Фото: Юлия Кучеренко

В следующем году в Тюмени пройдет большая выставка от местных производителей мебели. Это будет одним из центральных событий в выставочной деятельности города, сообщает департамент потребительского рынка администрации Тюмени .

- Наша страна долгое время встраивалась в структуру мировой глобальной экономики, но в силу сегодняшних обстоятельств, связанных прежде всего с санкциями, сейчас происходят большие перемены, - отметил генеральный директор АО «Тюменская ярмарка» Михаил Брудков.

По его словам, многие ниши из-за ухода зарубежных предприятий освобождаются, но спрос на продукцию остаётся, поэтому местным производителям дают возможность заявить о себе.

Кроме того, российские производители смогут показать свои товары на традиционной уже пятнадцатой по счету предрождественской Сибирской Православной выставке-ярмарке «Духовные традиции и богатство России», которая пройдёт в Выставочном зале в ноябре.

- Ежегодно в Тюмени собираются более 100 участников, которые в том числе представляют монастыри и храмы России, Белоруссии, Греции. Посетителям выставки открывается возможность приобщиться к православным святыням, отведать монастырскую трапезу, принять участие в молебнах и многое другое. Кроме того, на выставке представлена сопутствующая продукция индивидуальных предпринимателей и предприятий малого бизнеса из городов России и Ближнего зарубежья, - добавил Михаил Брудков.