В Тюменской области на пешеходном переходе водитель иномарки сбил бабушку и внучку Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Два пешехода пострадали в ДТП в Ишиме, сообщает ГИБДД Тюменской области.

Авария произошла вечером на улице Республики, напротив дома 7 г. в Ишиме. ДТП совершил 47- летний житель Тюмени, который управляя автомобилем «Опель Астра» на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 58-летнюю женщину и её 7-летнюю внучку. Пешеходы получили травмы.

Обстоятельства происшествия устанавливаются сотрудниками ГИБДД.

Напомним, мы писали ранее о том, что в страшном ДТП на тюменской трассе погибли трое вахтовиков из Башкортостана.