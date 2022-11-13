В Тюменской области на пешеходном переходе водитель иномарки сбил бабушку и внучку
Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области
Два пешехода пострадали в ДТП в Ишиме, сообщает ГИБДД Тюменской области.
Авария произошла вечером на улице Республики, напротив дома 7 г. в Ишиме. ДТП совершил 47- летний житель Тюмени, который управляя автомобилем «Опель Астра» на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 58-летнюю женщину и её 7-летнюю внучку. Пешеходы получили травмы.
Обстоятельства происшествия устанавливаются сотрудниками ГИБДД.
Напомним, мы писали ранее о том, что в страшном ДТП на тюменской трассе погибли трое вахтовиков из Башкортостана.