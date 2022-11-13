Специалисты из Тюменской области учат незрячих детей ориентироваться в пространстве

Фото: АУ СОН ТО "Центр медицинской и социальной реабилитации "Пышма"

В Центре медицинской и социальной реабилитации «Пышма» незрячих детей учат ориентироваться в пространстве. Программа распространяется на детей от 1 года и подростков до 18 лет. Специалисты подбирают программу восстановления индивидуально, сообщает АиФ - Тюмень.

- Чем раньше начнется реабилитация, тем ребенку в дальнейшем будет проще адаптироваться, войти в социум, продолжать общаться и передвигаться, – рассказала главный специалист по реабилитации Лариса Михайловна Гарифуллина.

Детей учат ориентироваться на собственном теле, так как ребенок учится определять, где левая и правая сторона, верх и низ тела. Дальше дети узнают пространство на плоскости – на столе, на листе бумаги, а затем начинают ориентироваться в малом пространстве – в комнате, кабинете, в коридоре и так далее. Ориентировка на улице уже сложный этап, на котором дети учатся выстраивать маршруты, определять звуковые и предметные ориентиры.

Важную роль в реабилитации ребенка играют не только медики и специалисты, но и родители, которым необходимо наблюдать за своим ребенком, помогать передвигаться и ориентироваться в пространстве.

Специалисты Центра проводят постреабилитационное сопровождение родителей по телефону или скайпу, а также разрабатывают методические пособия, видеофильмы с занятиями.