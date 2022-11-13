Студенты из Тюмени могут поучаствовать в творческом челлендже

Фото: Студенческая лаборатория «Премьера»

До 17 ноября тюменцы могут поучаствовать в открытом челлендже от студенческой лаборатории «Премьера». В челлендже могут участвовать студенты от 16 до 27 лет, они в течение шести дней будут выполнять творческие задания и выходить из зоны комфорта. А самые активные получат призы. Итоги конкурса подведут 18 ноября.

Каждый день в телеграм-канале «72 причины для творчества» появляются два задания разного уровня: легкие и сложные. Участник сам решает, сколько заданий и какие из них он хочет сделать. На выполнение задания дается один день. А еще есть челленджи «под звездочкой»: на их выполнение дается до пяти часов.

Как сообщает Мегатюмень, задания студенты публикуют в своих аккаунтах в соцсети «ВКонтакте» с хэштегом #творчески_созрели и за каждое из них получает баллы - от 0 до 9. При этом необходимо иметь открытый аккаунт в соцсети «ВКонтакте» и подписаться на телеграм-канал «72 причины для творчества».