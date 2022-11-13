В Тюменской области водитель «Рено-Дастер» насмерть сбил пешехода Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В ДТП в Заводоуковском городском округе погиб пешеход. Сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Авария произошла вчера, 12 ноября, около пяти часов вечера в селе Падун на улице Революционной напротив дома 98. Как известно 48-летний мужчина перебегал проезжую часть вне пешеходного перехода в зоне его видимости. Мужчину сбил водитель автомобиля «Рено-Дастер». От полученных травм пострадавшим скончался на месте.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, мы писали ранее о том, что три человека погибли в жутком ДТП на 162-м километре федеральной трассы Курган - Тюмень.