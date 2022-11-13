Лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов выступил перед мобилизованными тюменцами Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Основатель и лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов выступил перед мобилизованными тюменцами 12 ноября. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Вадим Самойлов начал концерт с легендарного хита «Как на войне». Ребята, проходящие подготовку на военном полигоне под Тюменью, подпевали музыканту.

- Я уже не в первый раз выступаю перед бойцами. Я считаю, что это важно. Поддержать людей, которые будут защищать наши интересы, интересы нашего государства. Специальная военная операция - это очень серьезно и требует больших человеческих усилий, а эти люди будут прямо на передовой. Мы с ними - говорит артист.

Кроме того, для бойцов в субботу спели артисты Тюменского концертно-театрального объединения: Виктория Некрасова, Марина Штанько, Александр Петров. Как отмечают мобилизованные, концерты в пункте размещения проходят каждую неделю.