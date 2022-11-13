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НовостиПолитика13 ноября 2022 3:19

Лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов выступил перед мобилизованными тюменцами

Он исполнил легендарный хит «Как на войне»
Виктория Терина
Лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов выступил перед мобилизованными тюменцами

Лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов выступил перед мобилизованными тюменцами

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Основатель и лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов выступил перед мобилизованными тюменцами 12 ноября. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Вадим Самойлов начал концерт с легендарного хита «Как на войне». Ребята, проходящие подготовку на военном полигоне под Тюменью, подпевали музыканту.

- Я уже не в первый раз выступаю перед бойцами. Я считаю, что это важно. Поддержать людей, которые будут защищать наши интересы, интересы нашего государства. Специальная военная операция - это очень серьезно и требует больших человеческих усилий, а эти люди будут прямо на передовой. Мы с ними - говорит артист.

Кроме того, для бойцов в субботу спели артисты Тюменского концертно-театрального объединения: Виктория Некрасова, Марина Штанько, Александр Петров. Как отмечают мобилизованные, концерты в пункте размещения проходят каждую неделю.