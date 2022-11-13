Для школьников Ишима разрабатывают обучающую видеоигру об экологической безопасности

Фото: Мультицентр «Моя территория»

С 14 ноября ишимские школьники 8-11 классов смогут пройти обучающую видеоигру «Виртуальные уроки» на внеклассных занятиях. Учащиеся изучат основы экологической безопасности и рационального природопользования в интерактивном формате.

По сюжету обучающийся проходит учебный материал вместе с главным героем - учителем. Педагог в лаконичной форме дает теорию по экологической безопасности, а также задает вопросы с вариантами ответов. Дальнейший сюжет зависит от решений игрока.

Ранее авторы проекта провели презентацию тестовой версии видеоигры для методического объединения учителей химии, биологии и географии в мультицентре «Моя территория». Во второй половине ноября «Виртуальные уроки» доработают и направят в пять школ Ишима и Ишимского района. Более 300 старшеклассников смогут пройти игру в жанре «графическая новелла» и изучить основы рационального природопользования в новом формате.

- С помощью геймификации образовательного процесса мы с командой проекта предлагаем учителям и школьникам переосмыслить учебную рутину и сделать уроки увлекательнее для обеих сторон. Видеоигра предоставляет всю необходимую информацию по учебному материалу и с помощью сюжета сохраняет внимание игрока на длительное время, — прокомментировала руководитель проекта «Виртуальные уроки» Екатерина Боголова.

Сейчас команда проекта работает над отрисовкой и озвучкой, но пройти тестовую версию можно всем желающим уже сейчас. «Виртуальные уроки» доступны для бесплатного скачивания в официальной группе проекта «ВКонтакте».

Создатели также отмечают, что учителя смогут адаптировать формат под любые темы уроков. Команда проекта предоставит для этого шаблон и необходимые инструкции.

«Виртуальные уроки» является победителем конкурса молодежных инициатив «Моя идея» от мультицентра «Моя территория».