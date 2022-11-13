Благодаря новым авто медики Ялуторовска обслужили больше трех тысяч неотложных вызовов Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

За три месяца работы новые автомобили областной больницы №23 Ялуторовска обслужили больше трех тысяч неотложных вызовов. Такой информацией поделился департамент здравоохранения Тюменской области.

Медики получили четыре новых LADA Largus в августе. Автомобили закуплены по региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения», которая реализуется в рамках нацпроекта «Здравоохранение». На тот момент в учреждении уже имелось пять машин той же марки, но и новые автомобили пригодились: их задействовали на обслуживание вызовов врача на дом по городу, на ФАПах, а также при доставке биоматериала из удалённых населённых пунктов Ялуторовского района в лаборатории.

- За время эксплуатации LADA Largus эти автомобили зарекомендовали себя как надёжные и экономичные. Мы ими очень довольны, - рассказал главный врач Областной больницы № 23 Ялуторовска Михаил Горбачев.

Кроме того, за три месяца проведены 804 диспансерных наблюдения на дому, 107 пациентов было доставлено для прохождения диспансерного наблюдения либо проведения вакцинации. 417 раз автомобили доставляли биоматериалы с ФАПов в лабораторию, 177 раз - лекарства пациентам в район, 84 раза с их помощью была осуществлена доставка документации в больницу с ФАП.