По «Пушкинской карте» в Тюменской области можно посетить более 30 экскурсий и выставок Фото: Татьяна Коркина

Сотрудники музейного комплекса им. И.Я. Словцова подготовили для обладателей «пушкинской карты» более 30 выставок и экскурсий. Причем некоторые из них проходят с использованием VR-технологий, как экскурсии «Видеть движение времени: Савва Мамонтов». А ещё можно погрузиться во времена освоения Сибири и пребывания царской семьи в Тобольске во время туров «Дальняя Государственная вотчина» и «Ссылка императорской семьи Николая II».

На обзорной экскурсии можно узнать о возможностях современного музея и познакомиться с разными выставочными проектами. Что касается мастер-классов, то впереди – мастер-классы по гончарному делу и по кастомизации.

По словам руководителя пресс-службы Тюменского музейно-просветительского объединении Данила Шарохина, «Пушкинская карта» - это инвестиции государства в правильный и здоровый досуг населения.

- Отдельное любопытство вызывает реакция взрослых, которые иногда с легкой завистью смотрят на юных обладателей "Пушкинской карты", - отметил он.

С начала 2022 года по «Пушкинской карте» в Тюменской области было продано более 7 тысяч билетов.