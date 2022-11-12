Тюменцам рассказали, как не упасть «в водоворот стыда и оправданий» Фото: Татьяна Коркина

Сравнивать себя с другими людьми – разрушительное и бесполезное занятие. Об этом заявила ведущий психолог регионального центра «Семья» Джамиля Достовалова. По её словам, это пустая трата времени, которая, к тому же, влияет на собственную самооценку.

- Даже факт того, что вы решились на сравнения, сигналит о вашей заниженной самооценке. Продолжая сравнивать себя с другими, вы усугубляете ситуацию, - цитирует психолога издание «Тюменская область сегодня».

Если не получается разглядеть себя настоящего, то можно обратиться к специалисту и посмотреть на себя со стороны.

- Для начала можно описать себя и свою внешность сухими фразами – без эмоций, исключительно факты: рост, вес, цвет глаз, волос, деятельность.Сравнивать себя можно только с самим собой. Если человек болезненно воспринимает успехи окружающих, то ему важно понять, что мы не знаем, с какой точки началось восхождение «кумира», - говорит Джамиля.

Так что выбор за вами: расти над собой или упасть «в водоворот стыда и оправданий».