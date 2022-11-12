Жители Тюменской области в сентябре 2022 года оставили в магазинах больше 40 млрд рублей Фото: Татьяна Коркина

Жители Тюменской области потратили в сентябре 2022 года 40 млрд 058,8 млн рублей. Это меньше, чем в марте (41,8 млрд рублей) и в августе (41,6 млрд), когда были зафиксированы максимальные значения этого года. Об этом сообщает портал «Вслух.ру» со ссылкой на данные Тюменьстата.

В период с января по сентябрь тюменцы потратили 353,6 млрд рублей, что на 22 миллиона больше, чем годом ранее. Больше всего тюменцы тратят на непродовольствие (21,2 млрд рублей), а вот на продукты ушло 18 млрд рублей.

Если исходить из официальной статистики по численности населения, каждый житель тратил по 25,3 тысячи рублей в месяц. Расходы на продукты и непродовольственные товары поделились примерно поровну: 12 тыс. 68 рублей – на продукты, 13 тыс. 228 рублей – на непродовольственные товар.