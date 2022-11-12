На выставке «С верой в Россию, с любовью к Чувашии» можно увидеть рушники, матрешки и богатые костюмы

Фото: https://vk.com/tyumen_dnk_stroitel

Выставка «С верой в Россию, с любовью к Чувашии» открылась в ДНК «Строитель» 10 ноября 2022 года. Здесь можно увидеть предметы быта, чувашские матрешки и расшитые монетами костюмы. По словам и.о. председателя комитета по делам национальностей Тюменской области Романа Малыгина, чуваши живут во многих районах региона – в частности, в Ярковском, Нижнетавдинском и Тюменском. Нация – один из фаворитов в палитре многонационального региона.

- Мы всегда рады видеть вас, вашу организацию на областных национальных мероприятиях «Мост дружбы», «Радуга» — эти мероприятия поддерживаются правительством, они запланированы и на 2023 год. Вы яркие, замечательные, собираете гостей с других районов, - отметил на открытии выставки Роман Малыгин.

На выставке можно увидеть изделия мастеров, которые живут не только в Тюмени. Например, рушники (полотенца) с чувашским орнаментом привезла мастерица из Ялуторовска Татьяна Тарасова. Многие экспонаты привезли из небольшого музея при областном центре чувашской культуры, сообщает «Тюменская линия».

Посетить выставку можно в течение месяца.