Опытный садовод советует тюменцам обрезать ветки деревьев перед наступлением холодов Фото: Татьяна Коркина

Санитарная обрезка деревьев и кустарников – одна из последних дачных работ перед зимним сезоном. По словам опытного садовода Нины Петровой, выполнять обрезку нужно после того, когда остановится сокодвижение, закончится листопад, но пока температура не опустится до -10 градусов.

- При низких температурах древесина становится более ломкой, и ровный срез сделать крайне сложно. К тому же высок риск обморожения в месте обрезки, а это может спровоцировать гниение раны, - цитирует Нину «АиФ-Тюмень».

Перед работой необходимо заточить и продезинфицировать инструмент, которым вы будете обрезать сухие ветви. Затем, для обработки срезов, подготовьте садовый вар или раствор медного купороса, чтобы в них не проникли вредители и не распространился грибок.

Убирать нужно все сломанные, засохшие, больные ветки и те, что растут внутрь кроны и загущают её. А вот молодые саженцы и косточковые деревья убирать не стоит: они плохо переносят санитарную обработку в этот сезон и могут погибнуть.