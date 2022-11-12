Тюменская спортшкола «Тура» - участник федерального конкурса проекта ФизкультРАСС Фото: Татьяна Коркина

Тюменская спортивная школа «Тура» - в числе победителей федерального конкурса проекта ФизкультРАСС «Ни минуты не теряя, мы здоровье укрепляем!». Как сообщили в департаменте по спорту и молодежной политики городской администрации, заявку одобрили по всем критерям прохождения в проект РФ, но в финал выйдут лишь 43 субъекта.

Всего на конкурс подано 108 заявок от 44 регионов РФ (из них три заявки – от Тюменской области). Материалы потенциальных участников оценивают сотрудники Российской ассоциации спортивных сооружений, в т.ч. куратор проекта Елена Суздалева.

По мнению экспертов РАСС, у школы отличный целевой показатель (130 человек и достойный план реализации проекта с четырьмя дисциплинами. В частности, разовым мероприятием и тремя дисциплинами с прекрасной систематикой.

Участие в проекте позволит школе получить мячи, утяжелители, гимнастические мячи, палки для скандинавской ходьбы и скакалки.