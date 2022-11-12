Тюменцы могут отправить и получить письма с использованием шрифта Брайля Фото: Татьяна Коркина

Международный день слепых отметят завтра, 13 ноября. Перед знаменательным днем региональное отделение «Почты России» напомнило о том, что слепые и слабовидящие тюменцы могут отправить и получить так называемые «секограммы» - специальные письма, для которых используется шрифт Брайля.

Как сообщает интернет-портал «Мегатюмень», сотрудники Почты принимают секограммы в открытом виде. Клиенты отправляют письменные сообщения, сделанные спецшрифтом, аудиозаписи и тифлотехнические средства. Основными получателями и отправителями таких писем являются сотрудники библиотеки для слепых и Всероссийское общество слепых.

КАК ОТПРАВИТЬ?

Отправить секограмму можно в почтовом отделении №48 (ул. Мельничная, 27).