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НовостиПроисшествия12 ноября 2022 6:01

В Тюмени задержали серийного вора телефонов, находившегося в федеральном розыске

Возбуждено уголовное дело
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Фото: скриншот с видео

Фото: скриншот с видео

В Тюмени возбуждено уголовное дело против 30-летнего, ранее судимого за кражи, уроженца Красноярска, который находился в федеральном розыске. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

По данным ведомства, в полицию поступило семь заявлений от представителей салонов сотовой связи о краже смартфонов. Подозреваемый долгое время общался с продавцами, узнавал характеристики каждого гаджета, а потом незаметно похищал их с витрины. Например, в одном магазине он стащил телефон стоимостью более 30 тысяч рублей. Изучив улики, полицейские поняли, что преступления совершил один и тот же человек.

Позже оперативники получили информацию о том, что вор может скрываться в Красноярском крае. Оказалось, что это правда: его задержали на съемной квартире в Красноярске и доставили в Тюмень для разбирательства. По словам обвиняемого, он специально разъезжал по стране, чтобы красть телефоны. Такие же преступления он совершил в Заводоуковске, Железногорске, Бийске, Красноярске и Новосибирске. Похищенные телефоны он продавал, а вырученные деньги тратил на себя. Общая стоимость похищенного составляет более 300 тысяч рублей.

Сейчас он ждет суда под подпиской о невыезде. Мужчине может грозить до шести лет тюрьмы.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Тюмень», в областной столице парень украл несколько телефонов из салона сотовой связи.