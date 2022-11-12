ХК «Рубин» сыграет с сильнейшими командами в рамках выездных поединков

Фото: https://vk.com/hc_rubin_tyumen

Пять выездных поединков, в том числе, с лидером турнирной таблицы регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги – «Югрой» - сыграет тюменский ХК «Рубин» во время выездной серии. Первый матч пройдет в Туле 13 ноября 2022 с местной командой «АКМ», потом 15 ноября – с «Ладой» в Тольятти. 17 ноября 2022 года «Рубин» сразится в Казани с командой «Барс», а 19 ноября – с командой «Звезда».

Потом у наших хоккеистов будет небольшой перерыв, а уже 24 ноября наши скрестят клюшки с «Югрой» из Ханты-Мансийска. Эта команда завоевала титул чемпиона, и долгое время удерживает лидерство в ВХЛ.

Однако «Рубин» - тоже в числе лидеров, тем более, после домашней серии игр он поднялся на вторую строчку. В этом сезоне команда сыграла 21 матч, набрав 32 очка. Как сообщает «Вслух.ру», из 14 побед 9 получены в основное время, 3 – в овертайме, 1 – по буллитам. Из семи проигрышей в основное время было три.