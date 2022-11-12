В Тюмени 69-летнему летчику экстренно имплантировали сердечный клапан Фото: Татьяна Коркина

Сердечный клапан имплантировали врачи Областной клинической больницы №1 69-летнему летчику из Тюмени Владимиру. Несмотря на то, что он родился с двустворчатым аортальным клапаном, он жил полной жизнью, летал в разные страны, но здоровье стало подводить. У него диагностировали сердечную недостаточность, которая с годами стала прогрессировать. И в больницу его доставили экстренно.

По словам врача-кардиолога кардиохирургического отделения №1 ОКБ №1 Светланы Вятчининой, его госпитализировали в реанимацию с декомпенсацией хронической недостаточности. Врачи решили экстренно его прооперировать.

- Есть такой показатель - фракция выброса левого желудочка сердца. Это оценка эффективности работы сердца: процентный объем крови, которую желудочек способен эвакуировать в аорту при каждом сокращении. При норме в 50-70%, у Владимира она составляла лишь девять процентов, - вспоминает завотделением рентгенхирургических методов диагностики и лечения ОКБ №1 Дмитрий Крашенинин.

В ренгеноперационной пациенту выполнили транскатетерную имплантацию аортального клапана. Это альтернативная операция, которую проводят если невозможно провести обычное открытое вмешательство. Несмотря на длительную реабилитацию, сейчас мужчине гораздо лучше, и он находится дома с семьей.