Как ухаживать за кожей лица зимой и осенью Фото: Shutterstock

Чтобы избавиться от сухости кожи в осенне-зимний период, необходимо обратить внимание на состояние организма в целом. Об этом заявила врач-косметолог, основатель студии красоты Мария Иванцова. По её словам, самое главное – обратиться к адекватному питьевому режиму (25-30 мл воды на 1 килограмм веса). Однако пить нужно тогда, когда существует потребность, не заставляя себя.

Что касается питания, то оно должно быть полноценным. Необходимо соблюдать соотношение белков, жиров и углеводов и количество калорий. Хорошо влияет на кожу потребление жирных кислот. Ими богаты, например, орехи, авокадо и жирные сорта рыбы. Также можно употреблять витамин D и омега-3.

- Всем пациентам предварительно назначают анализы на витамин D. В дальнейшем мы решаем, какую дозировку этого БАДа назначить, - цитирует врача издание «Тюменская область сегодня».

Также нужно сохранять нормальную кислотность кожи и не пропускать этап тонизации. Пользуйтесь днем увлажняющим кремом, а вечером – питательный. В противном случае кожа может обветриться, а это приводит к сухости, дискомфорту и шелушениям.

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