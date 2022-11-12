В Тюмени в Синичкин день 12 ноября 2022 воздух прогреется до +4 градусов Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени сегодня, 12 ноября, ожидается облачность. Ночью местами небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. В отдельных районах гололед и отложение мокрого снега. Ветер южный с переходом на юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...+3 C, днем -1…+4 C.

Погода в Тюмени 12 ноября 2022 в инфографике МЧС Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

По народному календарю 12 ноября (30 октября по старому стилю) День памяти священномученика, епископа Егейского и его сестры – мученицы Зиновии – живших в Кападокии в III веке. На Руси в этот день отмечали праздник рыбаков и охотников. Отправляясь в этот день за зайцами, охотники собирались поймать хотя бы одного зверя.

А ещё этот день называли Синичкиным праздником, ведь именно к Зиновию прилетали все зимние птицы, в т.ч. синицы и снегири. В этот день на Руси смотрели по погоде. Если синицы стайками появлялись у дома – значит, скоро придут холода. Если синица свистит – значит, день будет ясным, если пищит – к ночному морозу.