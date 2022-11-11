Тюменец стащил с прилавка магазина телевизор и положил его в сумку, как будто никто не видит

Фото: скриншот с видео

В Тюмени задержали мужчину, который в начале этой недели зашел в магазин техники на улице Республики и украл телевизор. Ранее видеозапись с моментом кражи опубликовали в социальных сетях. Любителя телевидения попросили добровольно вернуть украденное, но он этого не сделал.

Представитель магазина обратился в отделение полиции. Мужчина рассказал, что в какой-то момент продавцы обратили внимание на отсутствие последнего оставшегося на стенде телевизора. Проверив записи с камер видеонаблюдения, работники торгового зала поняли, что имущество было украдено еще днем. Сумма ущерба составила более 6,5 тысяч рублей.

Приметы мужчины, попавшего на видеозапись, передали в полицию. И вскоре подходящего под описание мужчину задержали. Полицейским мужчина 1986 года рождения рассказал, что украсть технику планировал заранее и вместительная сумка в его руках оказалась неслучайно. Воспользовавшись отсутствием продавцов, тюменец просто снял устройство со стенда, засунул его в пакет, и исчез, думая, что его никто не заметил. Телевизор он сдал в комиссионный магазин.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание до двух лет лишения свободы. Гражданину, который уже ранее был судим, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее «Комсомольская правда – Тюмень» писала о том, как на улице Одесской воришка пытался выкатить из магазина тележку с продуктами и бытовой химией.