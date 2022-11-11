В Тюменской области 12 ноября проверят водителей на трезвость Фото: Юлия Кучеренко

В Тюмени ГИБДД проведет «сплошные проверки» водителей на трезвость. Проверять водителей будут в субботу, 12 ноября, в городах и городских округа региона.

– "Сплошные проверки" водителей на трезвость пройдут в предстоящую субботу в городах и городских округах Тюменской области. В текущем году по вине нетрезвых водителей в 152 ДТП 28 человек погибли и 216 получили травмы, – сообщили в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области.

Автоинспекторы призывают водителей соблюдать ПДД. А неравнодушных житель просят сообщать в полицию информацию о фактах нетрезвого вождения по тел: 102, 112, в дежурную часть ведомства 8 (3452) 29 12 10.