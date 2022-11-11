Из Тюмени на службу отправились бойцы ещё одного подразделения

Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

В Тюмени сегодня, 11 ноября, проводили бойцов на службу.

Как сообщает Информационный центр правительства Тюменской области, вице-губернатор Тюменской области Ольга Кузнечевских по поручению Александра Моора передала ребятам слова напутствия, благодарности и поддержки от имени главы региона. Подразделение укомплектовано дополнительным обмундированием и оборудованием.

Каждому бойцу вручили памятную монету, а школьники, «серебряные» волонтеры и ветераны подготовили для них письма.

- Обещаю вам, что никто, нуждающийся в помощи, не будет оставлен без внимания, – сказала вице-губернатор.